Декабрь, 11 в 17:28

Верховная Рада рассматривает новый законопроект о медиа. Как пояснила в эфире телемарафона Единые новости заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, он должен обеспечить конкурентный медиарынок с четкими правилами для всех, а также предоставить независимому регулятору полномочия быстро реагировать на нарушения.

– На самом деле этот закон уже 10 лет в парламенте. И это уже третий созыв Верховной Рады, который, я все же думаю, примет его. Слава Богу, что евроинтеграция здесь помогла, потому что это один из семи шагов, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. То есть мы не только должны принять законодательство в директиву медиа, но там написано – уменьшить частное влияние на медиа и обеспечить независимого регулятора, возможность сильного регулятора на рынке, – пояснила она.

Кравчук добавила, что в нашем случае это Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Кроме того, медийное законодательство не менялось десятилетиями, поэтому внесение обновлений уже стало необходимым.

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Так, в закон о телевидении и радиовещании изменения вносили в последний раз в 2004 году, а в целом все это законодательство – конца 90-х годов.

– Тогда еще не было интернета вообще, не было платформ общего доступа, законодательство этого не видело. И мы, наконец, должны его обновить. Это важный момент для нас, как для страны, которая находится в условиях войны, в том числе – под информационными пулями и ракетами, – обозначила проблему Евгения Кравчук.

Отдельный раздел, по ее словам, будет действовать на время агрессии – в нем более конкретные и строгие ограничения против пропаганды.

Она отметила, что отдельные так называемые украинские медиа, закрытые санкциями, находились под руководством из России и пропагандировали российские нарративы.

Кравчук подчеркнула, что это должно быть определено законом, а не просто санкциями.

Напомним, новый закон О медиа уже прошел первое чтение. Ко второму чтению в нем учли замечания европейских специалистов.

На следующей неделе профильный комитет и депутаты должны проголосовать закон во втором чтении.