Грудень, 11 в 17:28

Верховна Рада розглядає новий законопроєкт про медіа. Як пояснила в ефірі телемарафону Єдині новини заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, він має забезпечити конкурентний медіаринок з чіткими правилами для всіх, а також – надати незалежному регулятору повноваження швидко реагувати на порушення.

– Насправді цей закон вже 10 років у парламенті. І це вже третє скликання Верховної Ради, яке, я все таки думаю, прийме його. Дякувати Богу, що євроінтеграція тут допомогла, бо це один із семи кроків, які необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС. Тобто ми не лише маємо прийняти законодавство до директиву медіа, але там написано – зменшити приватний вплив на медіа і забезпечити незалежного регулятора, можливість сильного регулятора на ринку, – пояснила вона.

Кравчук додала, що в нашому випадку це Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

Крім того, медійне законодавство не змінювалось десятиліттями, тож внесення оновлень вже стало необхідним.

Зараз дивляться

Так, у закон про телебачення та радіомовлення зміни вносили востаннє у 2004 році, а загалом все це законодавство – кінця 90-х років.

– Тоді ще не було інтернету взагалі, не було платформ спільного доступу, взагалі законодавства цього не бачили. І ми, нарешті, маємо його оновити. Тож це важливий момент для нас, як для країни, яка у війні, у тому числі – під інформаційними кулями і ракетами, – окреслила проблему Євгенія Кравчук.

Окремий розділ, за її словами, буде діяти на час агресії – в ньому є більш конкретні та суворі обмеження проти пропаганди.

Вона зазначила, що окремі так звані українські медіа, які закрили санкціями, керувались з Росії і пропагували російські наративи.

Кравчук підкреслила, що це має бути визначено законом, а не просто санкціями.

Нагадаємо, новий закон Про медіа вже пройшов перше читання. До другого читання в ньому врахували зауваження європейських фахівців.

На наступному тижні профільний комітет та депутати мають проголосувати закон у другому читанні.