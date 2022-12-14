Декабрь, 14 в 18:05

Жителя пгт Ямполь Шосткинского района Сумской области разоблачили на получении $5 тыс. выгоды за содействие в выезде за границу мужчинам, которые подпадают под мобилизацию (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Ему сообщили о подозрении.

По данным следствия, мужчина встретился со своим 31-летним знакомым и заявил ему, что несмотря на ограничения из-за военного положения, может помочь ему выехать за границу. Подозреваемый заверил, что имеет знакомых, которые организуют внесение необходимых сведений в информационную систему Шлях. За это он попросил у мужчины $5 тыс. вознаграждения.

9 декабря 2022 года правоохранители поймали мужчину на получении денег.

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У подозреваемого и еще одного человека, который также может быть причастен к незаконной деятельности, провели обыски. Во время досудебного расследования действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Сейчас подозреваемый по решению суда был взят под стражу с возможностью выйти под залог 200 тыс. грн.

Досудебное расследование проводят следователи Шосткинского районного управления полиции Главного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции и во взаимодействии с сотрудниками пятого пограничного отряда города Сумы под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, на окраине села Великий Бычков в Закарпатской области работники Государственной пограничной службы задержали трех мужчин призывного возраста и перевозчика, который за $1,4 тыс. обещал каждому помочь незаконно пересечь границу с Румынией.

Источник: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура