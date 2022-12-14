Грудень, 14 в 18:05

Жителя смт Ямпіль Шосткинського району Сумської області викрили на одержанні $5 тис. вигоди за сприяння у виїзді за кордон чоловікам, які підлягають мобілізації (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому повідомили про підозру.

За даними слідства, чоловік зустрівся зі своїм 31-річним знайомим і заявив йому, що попри обмеження через воєнний стан, може допомогти йому виїхати за кордон. Підозрюваний запевнив, що має знайомих, які організують внесення необхідних відомостей до інформаційної системи Шлях. За це він попросив у чоловіка $5 тис. винагороди.

9 грудня 2022 року правоохоронці піймали чоловіка на отриманні грошей.

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У підозрюваного та ще однієї людини, яка також може бути причетна до незаконної діяльності, провели обшуки. Під час досудового розслідування діям чоловіка буде надано правову оцінку.

Наразі підозрюваний за рішенням суду був взятий під варту із можливістю вийти під заставу 200 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та у взаємодії зі співробітниками п’ятого прикордонного загону міста Суми під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, на околиці села Великий Бичків у Закарпатській області працівники Державної прикордонної служби затримали трьох чоловіків призовного віку та перевізника, який за $1,4 тис. обіцяв кожному допомогти незаконно перетнути кордон з Румунією.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура