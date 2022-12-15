Декабрь, 14 в 22:38

Ситуация с энергоснабжением в Украине в течение этой недели улучшилась, поэтому уже в большинстве регионов есть возможность установить графики плановых отключений света.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, то на этой неделе она немного улучшилась. Нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это первое, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения, — сказал он.

Заместитель главы ОП добавил, что сегодня аварийные отключения применяются только в нескольких областях.

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— Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах, — заявил Кирилл Тимошенко.

Напомним, энергетическая отрасль Украины пытается восстановиться после террористических атак РФ по объектам инфраструктуры, поэтому для сбалансированного энергоснабжения по стране между потребителями были установлены графики плановых отключений света.

Факты ICTV собрали информацию, благодаря которой можно узнать, где и когда не будет света 15 декабря.