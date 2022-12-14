Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Когда Киевская область сможет выйти на плановые отключения электричества

Валентина Летяк, редактор ленты
лампочка електрика
Фото: Unsplash

Энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, чтобы в ближайшее время выйти на плановые отключения света, даже несмотря на утренние обстрелы 14 декабря.

Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

– Восстановительные работы сетей продолжаются. Они усложняются и погодными условиями. В целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Многое зависит от нас с вами. Необходимо продолжать тотальную экономию электричества во избежание дальнейших аварийных отключений, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

Утром 14 декабря РФ пытались атаковать дронами-камикадзе типа Shahed критическую инфраструктуру Киева и области.

Благодаря успешной работе ПВО прилетов в регионе нет.

В то же время известно, что в Вишневом обломки дрона повредили частный дом и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Читайте
Сбиты все 13 дронов: Зеленский поблагодарил ПВО за результативную работу

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка