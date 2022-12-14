Когда Киевская область сможет выйти на плановые отключения электричества

Декабрь, 14 в 17:22

Энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, чтобы в ближайшее время выйти на плановые отключения света, даже несмотря на утренние обстрелы 14 декабря.

Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

– Восстановительные работы сетей продолжаются. Они усложняются и погодными условиями. В целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Многое зависит от нас с вами. Необходимо продолжать тотальную экономию электричества во избежание дальнейших аварийных отключений, — подчеркнул он.

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Утром 14 декабря РФ пытались атаковать дронами-камикадзе типа Shahed критическую инфраструктуру Киева и области.

Благодаря успешной работе ПВО прилетов в регионе нет.

В то же время известно, что в Вишневом обломки дрона повредили частный дом и автомобиль. Обошлось без пострадавших.