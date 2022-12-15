Грудень, 14 в 22:38

Ситуація з енергопостачанням в Україні протягом цього тижня покращилася, тому вже у більшості регіонів є можливість встановити графіки планових вимкнень світла.

Про це в етері телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, то цього тижня вона трохи покращилася. Нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від обленерго та областей: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення, – сказав він.

Заступник глави ОП додав, що сьогодні аварійні відключення застосовуються лише у кількох областях.

Зараз дивляться

– Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення у всіх регіонах, – заявив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, енергетична галузь України намагається відновитися після терористичних атак РФ по об’єктах інфраструктури, тому для збалансованого енергопостачання у державі між споживачами були встановлені графіки планових вимкнень світла.

Факти ICTV зібрали інформацію, завдяки якій можна дізнатись, де та коли не буде світла 15 грудня.