Декабрь, 15 в 11:01

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки Украине передового электронного оборудования, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в “умные бомбы”. Это поможет ВСУ с высокой степенью точности поражать позиции российских оккупантов.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, ознакомленных с вопросом.

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования. Они могут быть прикреплены болтами к разным видам оружия для превращения их в “общий боеприпас прямой атаки” или JDAM, — говорится в сообщении.

Отмечено, что американские военные ранее использовали данную технологию для авиационных бомб весом до 900 кг.

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Источники издания не смогли ответить, будут ли украинские силы использовать комплекты на самолетах либо наземных вооружениях, или какие конкретные системы в украинском арсенале будут кандидатами на такое усиление.

Воздушные силы ВСУ в основном пользуются устаревшими советскими МиГами, и Пентагон искал способы их модернизации, чтобы не поставлять более новые западные самолеты, требующие от пилотов и персонала по обслуживанию нового сложного обучения.

WP добавляет, что поставки JDAM станут еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить российскую агрессию, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы.

По словам украинских и американских официальных лиц, с июня Украина в значительной степени полагалась на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему американского производства, или HIMARS, еще одну высокоточную систему, что привело к значительным потерям среди захватчиков и нарушению их линий снабжения.

Ранее стало известно, что Пентагон может передать Украине ракетную систему Patriot. Это позволит обеспечить Украину самым современным оружием противовоздушной обороны, которое находится в арсенале американцев.

По словам официальных лиц, президент США Джо Байден еще не одобрил этот шаг, но может сделать это в ближайшее время.