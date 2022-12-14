Байден готов передать Украине ПВО Patriot, но только после отчета Пентагона — WP

Декабрь, 14 в 18:31

Пентагон готовится отправить в Украину ракетную систему Patriot. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова чиновников США.

Отмечается, что этот шаг обеспечит Украину самым современным оружием противовоздушной обороны, которое находится в американском арсенале.

По словам неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США, Джо Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.

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Министерство обороны США работает над параметрами программы подготовки украинских военных, которая, вероятно, пройдет в Германии. При нормальных условиях обучение может длиться более шести месяцев.

Еще один американский чиновник в комментарии WP сказал, что оружие будет поступать из американских запасов.

— Это будет самая сложная часть оборудования, которую Украина получила сегодня. Если бы украинцы имели год или два на освоение Patriot, это не было бы проблемой… Я считаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу, – рассказал Марк Кансиан, отставной американский военный офицер из Центра стратегических и международных исследований.

По словам Кансиана, Пентагон “достаточно рискует”, разворачивая систему Patriot, но отмечает, что Вашингтон “готов рискнуть, чего не было в прошлом”, ведь потребность в противовоздушной обороне очень велика.

Недавно издание Politico писало, что в США ведутся дискуссии о передаче Украине разведывательно-ударных дронов Reaper.

Сообщалось, что Воздушные силы США заявили о готовности предоставить Украине старые дроны Reaper, а получить современные технологии. Но в Пентагоне боятся, что Россия может получить тайные технологии.