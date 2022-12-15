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Факти / Україна

Росія обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК, його відключено від енергосистеми

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ТЕС
Фото: УНІАН

У четвер, 15 грудня, Росія здійснила черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. Його відключено від енергосистеми.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

– Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

ДТЕК не уточнила, в якому саме регіоні відбувся обстріл.

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У компанії зазначили, що з вересня по грудень енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак Росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, троє загинули.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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