Росія обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК, його відключено від енергосистеми

Грудень, 15 в 21:07

У четвер, 15 грудня, Росія здійснила черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. Його відключено від енергосистеми.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

– Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

ДТЕК не уточнила, в якому саме регіоні відбувся обстріл.

Зараз дивляться

У компанії зазначили, що з вересня по грудень енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак Росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, троє загинули.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 295-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.