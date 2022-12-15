Декабрь, 15 в 14:48

Президент Владимир Зеленский заявил, что потребности Украины в энергообеспечении составляют 2 млрд кубометров газа и электроэнергии на 800 млн евро.

Об этом глава государства заявил в своем видеовыступлении на заседании Совета Евросоюза.

По его словам, Украина нуждается в поддержке для закупки используемого газа, чтобы компенсировать ущерб от российских ударов по другим видам энергогенерации.

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— Речь идет о 2 миллиардах кубометров газа, — подчеркнул президент.

Кроме того, украинцы нуждаются в поддержке с электричеством, а именно с поставками из ЕС.

— Так же как мы сможем помочь вам экспортом электричества, когда возобновим нашу генерацию, мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы пройти зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью почти в 800 миллионов евро, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, каждый блэкаут в Украине – это новые волны миграции за границу и как результат – удар по европейским социальным системам.

Президент отметил, что ракетными обстрелами энергосистемы Украины Россия пытается показать европейцам, что у них нет достаточной устойчивости.

— Любые попытки России показать, что якобы Украина не обладает достаточной устойчивостью, – это попытки показать вам, миру, что Европа не имеет достаточной устойчивости, — заявил Владимир Зеленский.

Именно поэтому глава государства призвал Евросоюз продолжать поддерживать энергообеспечение украинцев и поблагодарил тех, кто уже помогает с поставкой энергооборудования и финансовой поддержкой.

Сегодня в Укрэнерго сообщили, что снегопады, обледенения и сильный ветер усложняют ситуацию в энергосистеме, поэтому сохраняется значительный дефицит электроэнергии.