Электричество и воду в Киеве планируют возобновить до завтрашнего утра – Кличко
Фото: КГГА
Электричество и воду в столице хотят подать до завтрашнего утра.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.
– Электро- и водоснабжение в Киеве должны возобновить ориентировочно до завтрашнего утра, – сообщил глава города.
16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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По словам спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 сбили силы ПВО.
Источник: Суспільне