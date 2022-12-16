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Факты / Україна

Электричество и воду в Киеве планируют возобновить до завтрашнего утра – Кличко

Бедрак Виктория, редактор ленты
кличко
Фото: КГГА

Электричество и воду в столице хотят подать до завтрашнего утра.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.

– Электро- и водоснабжение в Киеве должны возобновить ориентировочно до завтрашнего утра, – сообщил глава города.

16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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По словам спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 сбили силы ПВО.

Источник: Суспільне

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