Електрику та воду у Києві планують відновити до завтрашнього ранку – Кличко

Грудень, 16 в 19:20

Електрику та воду у столиці планують подати до завтрашнього ранку.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко.

– Електро- та водопостачання в Києві мають відновити орієнтовно до завтрашнього ранку, – повідомив очільник міста.

16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок атаки були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

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За словами речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова, біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 збили сили ППО.

Джерело: Суспільне