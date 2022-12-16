Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Декабрь, 16 в 1:00

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о нарушении прав человека в Крыму с учетом сложившихся условий с началом полномасштабного российского вторжения.

“За” документ проголосовали 82 страны, “против” – 14, воздержались – 80.

Против голосовали Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.

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Кроме положений, которые содержались в резолюциях за предыдущие годы, нынешний документ осуждает использование Россией Крыма с целью агрессии против Украины и поддержки попытки незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Генассамблея осуждает “разжигание ненависти к Украине и украинцам, а также распространение дезинформации, оправдывающей агрессию РФ против Украины, в частности, через систему образования”.

В документе отмечается, что временная оккупация Крыма стала основой серьезного кризиса в области прав человека на других территориях Украины, находящихся под временным военным контролем Российской Федерации.

Резолюция “требует, чтобы РФ немедленно прекратила свою агрессию против Украины и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ”.

Отметим, что Резолюция ГА ООН Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина принимается ежегодно, начиная с 2016 года и каждый раз содержит новые положения и формулировки.