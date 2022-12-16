Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про порушення прав людини в Криму

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини в Криму з урахуванням умов, що склалися з початком повномасштабного російського вторгнення.

“За” документ проголосували 82 країни, “проти” – 14, утрималися – 80.

Проти голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.

Крім положень, які містилися в резолюціях за попередні роки, нинішній документ засуджує використання Росією Криму з метою агресії проти України та для підтримки спроби незаконної анексії Херсонської та Запорізької областей.

Генасамблея засуджує “розпалювання ненависті до України та українців, а також поширення дезінформації, що виправдовує агресію РФ проти України, зокрема через систему освіти”.

У документі зазначається, що тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи в галузі прав людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації.

Резолюція “вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України та беззастережно вивела всі свої Збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Зазначимо, що Резолюція ГА ООН Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна ухвалюється щорічно, починаючи з 2016 року і щоразу містить нові положення та формулювання.