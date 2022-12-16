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Факты / Україна

ВСУ уничтожили уже более 97 тысяч российских военных

Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор
ВСУ уничтожили уже более 97 тысяч российских военных

Пока Россия терроризирует мирное население Украины, ВСУ успешно борются с оккупантом на фронте. Так, Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки — 680 оккупантов и десятки единиц вражеского лома.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 16 декабря:

  • личный состав – около 97 270 (+680) человек ликвидировано;
  • танки – 2 980 (+5);
  • боевые бронированные машины – 5 952 (+6);
  • артиллерийские системы – 1946 (+3);
  • РСЗО – 410 (+4);
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4);
  • крылатые ракеты – 592;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4563;
  • специальная техника – 172.

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