ВСУ уничтожили уже более 97 тысяч российских военных
Пока Россия терроризирует мирное население Украины, ВСУ успешно борются с оккупантом на фронте. Так, Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки — 680 оккупантов и десятки единиц вражеского лома.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 16 декабря:
- личный состав – около 97 270 (+680) человек ликвидировано;
- танки – 2 980 (+5);
- боевые бронированные машины – 5 952 (+6);
- артиллерийские системы – 1946 (+3);
- РСЗО – 410 (+4);
- средства ПВО – 211;
- самолеты – 281;
- вертолеты – 264;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4);
- крылатые ракеты – 592;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4563;
- специальная техника – 172.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 296-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.