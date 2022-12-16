Декабрь, 16 в 11:26

Пока Россия терроризирует мирное население Украины, ВСУ успешно борются с оккупантом на фронте. Так, Генштаб отчитался о потерях врага за минувшие сутки — 680 оккупантов и десятки единиц вражеского лома.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 16 декабря:

личный состав – около 97 270 (+680) человек ликвидировано;

танки – 2 980 (+5);

боевые бронированные машины – 5 952 (+6);

артиллерийские системы – 1946 (+3);

РСЗО – 410 (+4);

средства ПВО – 211;

самолеты – 281;

вертолеты – 264;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4);

крылатые ракеты – 592;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4563;

специальная техника – 172.

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