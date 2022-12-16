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Факти / Україна

ЗСУ знищили вже понад 97 тисяч російських військових

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
ЗСУ знищили вже понад 97 тисяч російських військових

Поки Росія тероризує мирне населення України, ЗСУ успішно борються з окупантом на фронті. Так, Генштаб відзвітував про втрати ворога за минулу добу – +680 окупантів та десятки одиниць ворожого брухту.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 16 грудня:

    • особовий склад ‒ близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано;
    • танки ‒ 2 980 (+5);
    • бойові броньовані машини ‒ 5 952 (+6);
    • артилерійські системи – 1 946 (+3);
    • РСЗВ – 410 (+4);
    • засоби ППО ‒ 211;
    • літаки – 281;
    • гелікоптери – 264;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648 (+4);
    • крилаті ракети ‒ 592;
    • кораблі/катери ‒ 16;
    • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 563;
    • спеціальна техніка ‒ 172.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 296-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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