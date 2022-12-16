ЗСУ знищили вже понад 97 тисяч російських військових
Поки Росія тероризує мирне населення України, ЗСУ успішно борються з окупантом на фронті. Так, Генштаб відзвітував про втрати ворога за минулу добу – +680 окупантів та десятки одиниць ворожого брухту.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 16 грудня:
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- особовий склад ‒ близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 2 980 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 5 952 (+6);
- артилерійські системи – 1 946 (+3);
- РСЗВ – 410 (+4);
- засоби ППО ‒ 211;
- літаки – 281;
- гелікоптери – 264;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648 (+4);
- крилаті ракети ‒ 592;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 563;
- спеціальна техніка ‒ 172.
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