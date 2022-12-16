Грудень, 16 в 11:26

Поки Росія тероризує мирне населення України, ЗСУ успішно борються з окупантом на фронті. Так, Генштаб відзвітував про втрати ворога за минулу добу – +680 окупантів та десятки одиниць ворожого брухту.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 16 грудня:

особовий склад ‒ близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано; танки ‒ 2 980 (+5); бойові броньовані машини ‒ 5 952 (+6); артилерійські системи – 1 946 (+3); РСЗВ – 410 (+4); засоби ППО ‒ 211; літаки – 281; гелікоптери – 264; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 648 (+4); крилаті ракети ‒ 592; кораблі/катери ‒ 16; автомобільна техніка та автоцистерни – 4 563; спеціальна техніка ‒ 172.



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