Декабрь, 17 в 0:40

В российском Белгороде, а также оккупированных Симферополе и Бахчисарае, что в Крыму, прогремели взрывы.

Об этом пишут местные пользователи соцсетей, а также украинские журналисты.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео взрыва в Белгороде, которое обнародовали российские Telegram-каналы.

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Впоследствии Цаплиенко сообщил, что взрывы также были слышны в Симферополе и Бахчисарае.

Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.