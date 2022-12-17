В Белгороде, Симферополе и Бахчисарае прогремели взрывы
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Фото: Depositphotos
В российском Белгороде, а также оккупированных Симферополе и Бахчисарае, что в Крыму, прогремели взрывы.
Об этом пишут местные пользователи соцсетей, а также украинские журналисты.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео взрыва в Белгороде, которое обнародовали российские Telegram-каналы.
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Впоследствии Цаплиенко сообщил, что взрывы также были слышны в Симферополе и Бахчисарае.
Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.