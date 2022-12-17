Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Белгороде, Симферополе и Бахчисарае прогремели взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В российском Белгороде, а также оккупированных Симферополе и Бахчисарае, что в Крыму, прогремели взрывы.

Об этом пишут местные пользователи соцсетей, а также украинские журналисты.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео взрыва в Белгороде, которое обнародовали российские Telegram-каналы.

Сейчас смотрят

Впоследствии Цаплиенко сообщил, что взрывы также были слышны в Симферополе и Бахчисарае.

Ни власти Белгорода, ни оккупационные администрации в Крыму не комментировали взрывы.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка