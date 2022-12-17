У Бєлгороді, Сімферополі та Бахчисараї пролунали вибухи
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
У російському Бєлгороді, а також окупованих Сімферополі та Бахчисараї, що в Криму, пролунали вибухи.
Про це пишуть місцеві користувачі соцмереж, а також українські журналісти.
Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео вибуху у Бєлгороді, яке оприлюднили російські Telegram-канали.
Зараз дивляться
Згодом Цаплієнко повідомив, що вибухи також було чутно в Сімферополі та Бахчисараї.
Ані влада Бєлгорода, ані окупаційні адміністрації в Криму не коментували вибухи.