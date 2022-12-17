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Факти / Україна

У Бєлгороді, Сімферополі та Бахчисараї пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

У російському Бєлгороді, а також окупованих Сімферополі та Бахчисараї, що в Криму, пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві користувачі соцмереж, а також українські журналісти.

Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео вибуху у Бєлгороді, яке оприлюднили російські Telegram-канали.

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Згодом Цаплієнко повідомив, що вибухи також було чутно в Сімферополі та Бахчисараї.

Ані влада Бєлгорода, ані окупаційні адміністрації в Криму не коментували вибухи.

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