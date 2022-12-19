Декабрь, 19 в 19:29

Украина пока не получала оружие на основании американского закона о ленд-лизе. Вашингтон оказывает военную помощь по другим программам.

Об этом проинформировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Общественному.

Он уточнил, что механизм ленд-лиза предполагает предоставление Украине имеющегося у США вооружения в аренду или в лизинг. То есть, такая помощь не является бесплатной и предусматривает возмещение со стороны Украины стоимости полученных боеприпасов, оружия и военной техники.

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По словам Николенко, преимущество инструмента ленд-лиза заключается в скорости принятия Белым домом решений по вооружению. Речь идет об упрощенной процедуре, без бюрократии и утверждения пакетов помощи в Конгрессе США.

– Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины, — отметил спикер МИД.

Именно поэтому Соединенные Штаты выделяют военную помощь пока что за средства своего федерального бюджета. Это поможет сэкономить бюджет Украины в будущем.

Речь идет о трех программах, по которым наша страна сейчас получает оборонную помощь:

Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF);

пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

По всем этим программам военная помощь предоставляется на безвозмездной основе.

Вашингтон выделяет вооружение в рамках закона США о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины.

Николенко напомнил, что США также инициировали создание Контактной группы по обороне Украины. В ее работе сейчас участвуют 50 стран.

– Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью $40 млрд, – подчеркнул Николенко.

Он добавил, что из этой суммы более $19,3 млрд поступили именно от США.

На данном этапе МИД Украины и другие госорганы работают над получением вооружения для защиты от воздушных угроз.

Как известно, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) еще 9 мая этого года. А с 1 октября этот документ вступил в силу.