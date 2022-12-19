Грудень, 19 в 19:29

Україна поки не отримувала зброю на підставі американського закону про лендліз. Вашингтон наразі надає військову допомогу за іншими програмами.

Про це поінформував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Громадському.

Він уточнив, що механізм лендлізу передбачає надання Україні наявного у США озброєння в оренду чи в лізинг. Тобто така допомога не є безкоштовною та передбачає відшкодування з боку України вартості отриманих боєприпасів, зброї та військової техніки.

Зараз дивляться

За словами Ніколенка, перевага інструмента лендлізу полягає в швидкості ухвалення Білим домом рішень щодо озброєння. Йдеться про спрощену процедуру, без бюрократії та затвердження пакетів допомоги у Конгресі США.

– Недолік – обсяги постачань американської зброї в межах лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України, – зазначив речник МЗС.

Саме тому Сполучені Штати виділяють військову допомогу поки що коштом свого федерального бюджету. Це допоможе заощадити бюджет України в майбутньому.

Йдеться про три програми, за якими наша країна зараз отримує оборонну допомогу:

Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF);

поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

За усіма цими програмами військова допомога надається на безоплатній основі.

Вашингтон виділяє озброєння в межах закону США про додаткові асигнування на підтримку України.

Ніколенко нагадав, що США також були ініціатором створення Контактної групи з оборони України. В її роботі зараз беруть участь 50 країн.

– Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю $40 млрд, – наголосив Ніколенко.

Він додав, що з цієї суми понад $19,3 млрд надійшли саме від США.

На цьому етапі МЗС України та інші держоргани працюють над отриманням озброєння для захисту від повітряних загроз.

Як відомо, президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) ще 9 травня цього року. А з 1 жовтня цей документ набув чинності.