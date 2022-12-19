Встреча Лукашенко и Путина: аналитики ISW оценили возможные угрозы для Украины

Декабрь, 19 в 7:23

Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 19 декабря, вероятно, является частью усилий, призванных создать информационные условия для нового этапа войны против Украины.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Эксперты указывают, что, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, во время переговоров в Минске руководитель Кремля поднимет тему более широкого участия армии Беларуси в дальнейшей российской агрессии.

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Наев также отметил, что Путин ранее, а именно 17 декабря, провел совещание с военным командованием РФ, на котором обсуждали как ближайшие, так и среднесрочные цели войны.

По мнению аналитиков, взятые вместе встреча Путина с российским командованием, якобы фронтовой визит Шойгу и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы.

В то же время, специалисты убеждены, что армия России, даже усиленная белорусскими вооруженными силами, не способна подготовить и провести эффективные широкомасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

Аналитики не исключают, что при всех проблемах Путин может попытаться приказать возобновить широкомасштабные наступательные операции позже этой зимой.

Однако в ISW продолжают придерживаться мнения, что Лукашенко вряд ли привлечет белорусскую армию, которую также придется перевооружить, к вторжения в Украину.