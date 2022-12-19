Грудень, 19 в 7:23

Зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним 19 грудня, ймовірно, є частиною зусиль, які покликані створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, під час перемовин у Мінську керівник Кремля порушить тему ширшої участі армії Білорусі у подальшій російській агресії.

Зараз дивляться

Наєв також зазначив, що Путін до цього, а саме 17 грудня, провів нараду з військовим командуванням РФ, на якій обговорювали як найближчі, так і середньострокові цілі війни.

На думку аналітиків, узяті разом зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна з Лукашенком свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни й можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці.

Водночас фахівці переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.

Аналітики не виключають, що попри всі проблеми Путін може спробувати наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими.

Однак в ISW продовжують притримуватися думки, що Лукашенко навряд залучить білоруську армію, яку також доведеться переозброїти, до вторгнення в Україну.