Декабрь, 20 в 23:45

Франция доставила в Украину ракетные установки Crotale и оружие.

В начале следующего года отправит еще больше, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, ракетных установок, Crotale (зенитно-ракетные батареи, — Ред.), оборудование, кроме того, что мы уже сделали, — сказал Макрон.

Макрон добавил, что он работает с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорну, чтобы иметь возможность получить полезное оружие и боеприпасы для ВСУ в первом квартале 2023 года, чтобы “украинцы могли защитить себя от бомбардировок”.

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Отмечается, что среди запланированных поставок новые мобильные артиллерийские установки Caesar.

В то же время точных цифр Макрон не привел.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что западные партнеры уже работают над обеспечением Украины на 2023 год. В частности, уже заключено много контрактов по поставкам ВСУ необходимого оружия и амуниции.

Резников отметил, что приоритетом для западных партнеров является противоракетная и противовоздушная оборона, больше систем Iris-T, NASAMS, Crotale и тому подобное. Затем — бронированная техника, артиллерия и амуниция для них.

Источник: France 24

Фото: скриншот из видео One Target