Грудень, 20 в 23:45

Франція доставила в Україну ракетні установки Crotale і зброю.

На початку наступного року відправить ще більше, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

– В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, ракетних установок, Crotale (зенітно-ракетні батареї, – Ред.), обладнання, крім того, що ми вже зробили, – сказав Макрон.

Макрон додав, що він працює з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорну, щоб мати можливість дістати корисну зброю та боєприпаси для ЗСУ в першому кварталі 2023 року, щоб “українці могли захистити себе від бомбардувань”.

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Зазначається, що серед запланованих поставок нові мобільні артилерійські установки Caesar.

Водночас точних цифр Макрон не навів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що західні партнери вже працюють над забезпеченням України на 2023 рік. Зокрема, вже укладено багато контрактів щодо постачання ЗСУ необхідної зброї та амуніції.

Резніков зазначив, що пріоритетом для західних партнерів є протиракетна і протиповітряна оборона, більше систем Iris-T, NASAMS, Crotale тощо. Потім – броньована техніка, артилерія та амуніція для них.

Джерело: France 24

Фото: зняток з відео One Target