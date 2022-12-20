Декабрь, 20 в 20:11

Каждый совершеннолетний украинец с 1 января сможет бесплатно получить пять энергоэкономных светодиодных лампочек.

Инициатива не только разгрузит энергосистему, но и поможет гражданам сэкономить на платежках за свет. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

— Эта программа будет стартовать с нового года. Есть предложенное правительством Украины такое решение — изменить 50 млн лампочек старых на новые LED-лампочки. Мы представили эту инициативу нашим международным партнерам. И первый, кто присоединился к этой инициативе — Европейский Союз, который объявил о том, что он готов профинансировать для населения Украины замену до 30 млн лампочек, — сказала министр.

Она пояснила, что люди от 18 лет могут прийти в Укрпочту или оставить свою заявку на портале Дія, а затем прийти в отделения почтового оператора и бесплатно забрать лампочки.

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— Один человек может заменить до пяти лампочек для того, чтобы сэкономить потребление электрической энергии. Потому что LED-лампочка экономит в 7-8 раз электроэнергию по сравнению с лампочками накаливания. Если посмотреть на структуру потребления электрической энергии в Украине, то у нас 40% — это население. Замена 50 млн лампочек в стране может нам сэкономить работу одного реактора АЭС, — рассказала она.

По словам Свириденко, это значительно поможет энергетикам балансировать энергосистему. Она отметила, что вместе с Укрэнерго правительство посчитало, что в период пиковой нагрузки можно сэкономить до 1,5-1,7 ГВт электроэнергии.