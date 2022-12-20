Каждый украинец с 1 января может бесплатно получить по 5 LED-лампочек от государства
Каждый совершеннолетний украинец с 1 января сможет бесплатно получить пять энергоэкономных светодиодных лампочек.
Инициатива не только разгрузит энергосистему, но и поможет гражданам сэкономить на платежках за свет. Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.
— Эта программа будет стартовать с нового года. Есть предложенное правительством Украины такое решение — изменить 50 млн лампочек старых на новые LED-лампочки. Мы представили эту инициативу нашим международным партнерам. И первый, кто присоединился к этой инициативе — Европейский Союз, который объявил о том, что он готов профинансировать для населения Украины замену до 30 млн лампочек, — сказала министр.
Она пояснила, что люди от 18 лет могут прийти в Укрпочту или оставить свою заявку на портале Дія, а затем прийти в отделения почтового оператора и бесплатно забрать лампочки.
— Один человек может заменить до пяти лампочек для того, чтобы сэкономить потребление электрической энергии. Потому что LED-лампочка экономит в 7-8 раз электроэнергию по сравнению с лампочками накаливания.
Если посмотреть на структуру потребления электрической энергии в Украине, то у нас 40% — это население. Замена 50 млн лампочек в стране может нам сэкономить работу одного реактора АЭС, — рассказала она.
По словам Свириденко, это значительно поможет энергетикам балансировать энергосистему. Она отметила, что вместе с Укрэнерго правительство посчитало, что в период пиковой нагрузки можно сэкономить до 1,5-1,7 ГВт электроэнергии.
— Мы сделаем продолжительность этой программы максимально длинной, чтобы каждый гражданин смог получить эти лампочки. Точно: январь, февраль, март. Понятно, что речь идет об экономии электрической энергии не на один отопительный сезон, — отметила вице-премьер.