Ситуация с электроснабжением сложная, сохраняется значительный дефицит — Укрэнерго

Декабрь, 20 в 13:26

По состоянию на 20 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощностей.

Как сообщили в НЭК Укрэнерго, в столице обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете — питание критической инфраструктуры.

Ожидается, что сегодня удастся включить оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания, снизить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.

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— Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на Востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности в центральном регионе и Киеве, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что ремонтные бригады генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве восстановили систему водоснабжения.

Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно время, чтобы вода дошла до всех потребителей.