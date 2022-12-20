Кожен українець з 1 січня може безкоштовно отримати по 5 LED-лампочок від держави
Кожен повнолітній українець з 1 січня зможе безкоштовно отримати п’ять енергоекономних світлодіодних лампочок.
Ініціатива не тільки розвантажить енергосистему, а й допоможе громадянам зекономити на платіжках за світло. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.
– Ця програма стартуватиме з нового року. Є запропоноване урядом України таке рішення – змінити 50 млн лампочок старих на нові LED-лампочки. Ми представили цю ініціативу нашим міжнародним партнерам. І перший, хто приєднався до цієї ініціативи – Європейський Союз, який оголосив про те, що він готовий профінансувати для населення України заміну до 30 млн лампочок, – сказала міністерка.
Вона пояснила, що люди від 18 років можуть прийти до Укрпошти або залишити свою заявку на порталі Дія, а потім прийти до відділень поштового оператора і безкоштовно забрати лампочки.
– Одна людина може замінити до п’яти лампочок для того, щоб зекономити споживання електричної енергії. Тому що LED-лампочка економить у 7-8 разів електроенергію у порівнянні з лампочками розжарювання.
Якщо подивитися на структуру споживання електричної енергії в Україні, то в нас 40% – це населення. Заміна 50 млн лампочок у країні може нам зекономити роботу одного реактору АЕС, – розповіла вона.
За словами Свириденко, це значно допоможе енергетикам балансувати енергосистему. Вона зазначила, що разом з Укренерго уряд порахував, що у період пікового навантаження можна зекономити до 1,5-1,7 ГВт електроенергії.
– Ми зробимо тривалість цієї програми максимально довгою, щоб кожен громадянин зміг отримати ці лампочки. Точно: січень, лютий, березень. Зрозуміло, що йдеться про економію електричної енергії не на один опалювальний сезон, – зазначила віцепрем’єрка.