Грудень, 20 в 20:11

Кожен повнолітній українець з 1 січня зможе безкоштовно отримати п’ять енергоекономних світлодіодних лампочок.

Ініціатива не тільки розвантажить енергосистему, а й допоможе громадянам зекономити на платіжках за світло. Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

– Ця програма стартуватиме з нового року. Є запропоноване урядом України таке рішення – змінити 50 млн лампочок старих на нові LED-лампочки. Ми представили цю ініціативу нашим міжнародним партнерам. І перший, хто приєднався до цієї ініціативи – Європейський Союз, який оголосив про те, що він готовий профінансувати для населення України заміну до 30 млн лампочок, – сказала міністерка.

Вона пояснила, що люди від 18 років можуть прийти до Укрпошти або залишити свою заявку на порталі Дія, а потім прийти до відділень поштового оператора і безкоштовно забрати лампочки.

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– Одна людина може замінити до п’яти лампочок для того, щоб зекономити споживання електричної енергії. Тому що LED-лампочка економить у 7-8 разів електроенергію у порівнянні з лампочками розжарювання. Якщо подивитися на структуру споживання електричної енергії в Україні, то в нас 40% – це населення. Заміна 50 млн лампочок у країні може нам зекономити роботу одного реактору АЕС, – розповіла вона.

За словами Свириденко, це значно допоможе енергетикам балансувати енергосистему. Вона зазначила, що разом з Укренерго уряд порахував, що у період пікового навантаження можна зекономити до 1,5-1,7 ГВт електроенергії.