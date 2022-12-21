Зеленский в США: В следующем году должны вернуть украинский флаг на все наши земли
В следующем году Украина должна вернуть свой флаг на все украинские территории и всем украинцам.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
— Сегодня я — в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы, — написал он.
Зеленский добавил, что планирует провести в американской столице ряд переговоров “для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины”.
В частности, украинский президент планирует обсудить со своим американским коллегой Джозефом Байденом двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки.
— В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям, — подчеркнул Владимир Зеленский.
На фото, которые были опубликованы президентом в Telegram, можно увидеть, что рейс прибыл вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, а самого Зеленского встречала посол Украины в США Оксана Маркарова.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе, поскольку считает, что война в Украине вступила в новую стадию.
Фото: Zelenskiy