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Факты / Україна

Зеленский в США: В следующем году должны вернуть украинский флаг на все наши земли

Илья Нежигай, редактор ленты
Зеленский в США: В следующем году должны вернуть украинский флаг на все наши земли
Фото: Офис президента

В следующем году Украина должна вернуть свой флаг на все украинские территории и всем украинцам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

— Сегодня я — в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы, — написал он.

Зеленский добавил, что планирует провести в американской столице ряд переговоров “для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины”.

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В частности, украинский президент планирует обсудить со своим американским коллегой Джозефом Байденом двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки.

— В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям, — подчеркнул Владимир Зеленский.

На фото, которые были опубликованы президентом в Telegram, можно увидеть, что рейс прибыл вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, а самого Зеленского встречала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе, поскольку считает, что война в Украине вступила в новую стадию.

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Фото: Zelenskiy

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