Байден пригласил Зеленского в Вашингтон из-за уверенности в наступлении новой фазы войны — Кирби

Декабрь, 21 в 17:04

Президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе, так как считает, что война в Украине вступила в новую стадию.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

— Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессии Путина, что сейчас самое подходящее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить, — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США, а также на сохранении санкций против России и поддержке украинского народа.

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Кроме того, лидеры двух стран обсудят деликатную тему, которая вызывала споры среди западных лидеров — как может закончиться война.

— Я не сомневаюсь, что они будут говорить о представлении президента Зеленского о “справедливом мире” и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы можем помочь Украине достичь этого. Путин явно не заинтересован в дипломатии прямо сейчас. Наоборот. Он заинтересован в том, чтобы убивать больше украинских мирных жителей, — говорит Кирби.

Он отметил, что Зеленский осознает риски, которым он подвергается, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы поездка была безопасной.

— Мы работаем в тесном контакте с ним и его командой, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно совершить эту поездку, как в США, так и обратно. Мы будем продолжать поддерживать его потребности в поездках, насколько это возможно, — сказал он.

Кирби отказался сообщить, когда ПВО Patriot будет поставлена в Украину.