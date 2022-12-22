100 только за первую неделю декабря. В Украине растет количество отравлений угарным газом

Декабрь, 22 в 14:19

В Украине в ноябре было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом, а за первую неделю декабря их уже было около 100.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и отметил, что статистика очень печальная, ведь количество случаев растет.

— Только за месяц – в ноябре – было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом. Буквально в первую неделю декабря таких случаев было уже около 100. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской областях, – сказал Енин.

Он призвал украинцев быть внимательными в использовании всех альтернативных источников электроэнергии и отопления.

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