100 лише за перший тиждень грудня. В Україні зростає кількість отруєнь чадним газом

Грудень, 22 в 14:19

В Україні в листопаді було зафіксовано близько 370 випадків отруєння чадним газом, а за перший тиждень грудня їх вже близько 100.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ та зазначив, що статистика є дуже сумною, адже кількість випадків зростає.

– Лише за місяць – в листопаді – було зафіксовано близько 370 випадків отруєння чадним газом. Буквально в перший тиждень грудня таких випадків було вже близько 100. Найбільше випадків зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях, – сказав Єнін.

Він закликав українців бути пильними у використанні всіх альтернативних джерел електроенергії й опалення.

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До речі, раніше ми писали про симптоми отруєння чадним газом, першу допомогу і як уберегтися.