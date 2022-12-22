Декабрь, 22 в 17:55

Энергосистему Украины можно будет стабилизировать к лету 2023 года, что позволит прекратить отключения света. Однако только при условии, что РФ не будет осуществлять новые массированные ракетные атаки.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes.

– Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать, — подчеркнул он.

Одним из таких решений, по словам министра, является импорт электроэнергии. Украина уже проводила тестирование этой опции в небольших объемах.

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В Министерстве энергетики сейчас работают над значительным увеличением импорта электроэнергии. Как объяснил Галущенко, сейчас речь идет о 600 МВт (день) и 700 МВт (ночь). А технически можно импортировать гораздо больше: 1,6-2 ГВт.

Кроме того, помогут восстановить энергосистему Украины большее количество систем ПВО и мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Последние могут помочь пройти зиму.

Комментируя ракетные атаки РФ на энергосистему, Галущенко рассказал, что оккупанты анализируют каждый массированный удар, выясняют, как увеличить ущерб, после чего снова атакуют.

– Ответственность понесут российские энергетики, указывающие, куда бить, в какой последовательности и когда. Это военное преступление, – заявил министр.

Отвечая на вопрос о сложнейшей ситуации с электроснабжением в Киеве, Галущенко объяснил, что это следствие обстрелов РФ в понедельник, 19 декабря.

– Были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов. Поэтому в Киеве сейчас наиболее сложная ситуация. Она понемногу улучшается, – заверил он.

Галущенко добавил, что, несмотря на атаки РФ, энергосистема Украины остается целостной. Он также выразил мнение, что российским оккупантам не удастся погрузить всю страну в блэкаут.

По состоянию на утро 22 декабря в Укрэнерго сообщали о значительном дефиците мощности в энергосистеме. Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на Востоке и Юге Украины.