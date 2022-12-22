Грудень, 22 в 17:55

Енергосистему України можна буде стабілізувати до літа 2023 року, що дозволить припинити відключення світла. Проте лише за умови, що РФ не здійснюватиме нових масованих ракетних атак.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю виданню Forbes.

– Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити, – наголосив він.

Одним із таких рішень, за словами міністра, є імпорт електроенергії. Україна вже проводила тестування цієї опції в невеликих об’ємах.

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У Міністерстві енергетики зараз працюють над суттєвим збільшенням імпорту електроенергії. Як пояснив Галущенко, зараз йдеться про 600 МВт (день) та 700 МВт (ніч). А технічно можна імпортувати значно більше: 1,6-2 ГВт.

Крім того, допоможуть відновити енергосистему України більша кількість систем ППО та мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Останні можуть допомогти пройти зиму.

Коментуючи ракетні атаки РФ на енергосистему, Галущенко розповів, що окупанти аналізують кожен масований удар, з’ясовують, як збільшити шкоду, після чого знову атакують.

– Відповідальність понесуть російські енергетики, які вказують, куди бити, в якій послідовності та коли. Це воєнний злочин, – заявив міністр.

Відповідаючи на запитання про надзвичайно складну ситуацію з електропостачанням у Києві, Галущенко пояснив, що це наслідок обстрілів РФ у понеділок, 19 грудня.

– Були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів. Тому в Києві зараз – найскладніша ситуація. Вона потроху покращується, – запевнив він.

Галущенко додав, що попри атаки РФ енергосистема України залишається цілісною. Він також висловив думку, що російським окупантам не вдасться занурити всю країну в блекаут.

Станом на ранок 22 грудня в Укренерго повідомляли про значний дефіцит потужності в енергосистемі. Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та в Києві, а також у прифронтових регіонах на Сході та Півдні України.