Грудень, 22 в 18:54

У випадку, якщо РФ вдасться занурити Україну в повний блекаут, налагодження ситуації в українській енергосистемі триватиме від семи до десяти днів.

Про це поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна. Він уточнив, що такими є розрахунки українських енергетиків.

Він нагадав, що з 10 жовтня війська РФ випустили понад 1 тис. ракет по енергосистемі України. Загалом було вже дев’ять хвиль масованих ракетних атак, унаслідок чого пошкоджено чи зруйновано до 50% енергосистеми.

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Зокрема, пошкоджено понад 50 підстанцій та більш ніж 50 високовольтних ліній електропередач. Це створює труднощі в транспортуванні електрики.

– При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей, – зазначив Шмигаль.

У відповідь на запитання щодо сценарію для великих міст під час блекауту, прем’єр запевнив, що Кабінет міністрів готується до всіх варіантів розвитку подій. Керівникам обласних військових адміністрацій (ОВА), громад вже доведено плани реагування в критичних ситуаціях.

– Ці документи мають гриф Для службового користування, вони не можуть бути озвучені публічно, – уточнив Шмигаль.

За його словами, ініціатива президента щодо створення Пунктів незламності є єдиним реалістичним шляхом допомоги людям у випадку блекауту.

Станом на минулий тиждень їх було вже 5 тис. по всій Україні. Проте Шмигаль прогнозує, що через два тижні Пунктів незламності буде від 15 до 17 тис.

– Це буде той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І звичайно, певний перелік дій, які має виконати місцева влада. Іншого виходу немає, – заявив прем’єр.

На запитання про ефективність підходу, коли кілька сотень тисяч чи мільйонів людей одночасно відвідуватимуть Пункти незламності, Шмигаль повідомив, що “йдеться не про комфорт, а про виживання”. За словами очільника Кабміну, потрібно забезпечити мінімальний набір саме для виживання: це їжа, тепла вода, тепло, зв’язок і електроенергія.

– Якщо брати лише вокзали – це уже може стати прихистком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи і лікарні, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр пояснив, що значною проблемою в разі блекауту може стати система опалення. Відповідальність щодо її збереження покладено на місцеву владу.

– Ми пережили Алчевськ, цей кейс буде пам’ятати не одне покоління. Всі чітко знають, що при мінусовій температурі буде 1-2 доби для того, щоб злити воду з опалювальних систем, аби не відбулося їх замерзання. Всі протоколи прописані, всі знають, що робити, – поінформував Шмигаль.

Він прокоментував і можливий план централізованого переміщення громадян у сільську місцевість, зазначивши, що у випадку блекауту такий підхід не буде дієвим.

– Ні. Централізовано можна вивозити, наприклад, з Херсону в іншу область, де є умови для розміщення. У випадку блекауту це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди вивозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? – запитав Шмигаль.

За його прогнозами, під час блекауту частина громадян переїде в сільську місцевість, інші залишаться в містах та вже зробили приготування (зокрема купують генератори). Ще хтось прийде в Пункти незламності, а дехто виїде за кордон.

– Ключове завдання буде вижити. Тому зараз робимо усе, аби не допустити такого сценарію, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що соціальні служби та енергетики мають всі необхідні інструкції.