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Факты / Україна

Теперь уже ракетами: оккупанты ночью снова обстреляли Очаков

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Очакова 22 грудня 2022

Ночью 22 декабря российские войска в очередной раз обстреляли город Очаков Николаевской области.

Обстріл Очакова 22 грудня 2022
Обстріл Очакова 22 грудня 2022
Обстріл Очакова 22 грудня 2022
Обстріл Очакова 22 грудня 2022
Теперь уже ракетами: оккупанты ночью снова обстреляли Очаков / 2 фотографии

Оккупанты снова попали по частному дому, но уже ракетами.

По предварительной информации, отмечает начальник полиции области Сергей Шайхет, это были ракеты Оникс.

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Обошлось без жертв.

Напомним, что накануне российские войска обстреляли Очаков из ствольной артиллерии.

Три человека получили ранения. Среди них – десятилетний мальчик, 41-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Угрозы для их жизни нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Шайхет

Фото: Сергей Шайхет

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