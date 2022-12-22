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Факти / Україна

Тепер уже ракетами: окупанти вночі знову обстріляли Очаків

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Очакова 22 грудня 2022

Уночі 22 грудня російські війська черговий раз обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

Обстріл Очакова 22 грудня 2022
Обстріл Очакова 22 грудня 2022
Обстріл Очакова 22 грудня 2022
Обстріл Очакова 22 грудня 2022
Тепер уже ракетами: окупанти вночі знову обстріляли Очаків / 2 фотографии

Окупанти знову поцілили по цивільному будинку, але вже ракетами.

За попередньою інформацією, зазначає начальник поліції області Сергій Шайхет, це були ракети Онікс.

Зараз дивляться

Минулося без жертв.

Нагадаємо, що напередодні російські війська обстріляли Очаків зі ствольної артилерії.

Троє людей дістали поранення. Серед них – десятирічний хлопчик, 41-річний чоловік та 74-річна жінка.

Загрози їхньому життю немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

Фото: Сергій Шайхет

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