Грудень, 22 в 7:55

Уночі 22 грудня російські війська черговий раз обстріляли місто Очаків Миколаївської області.

Тепер уже ракетами: окупанти вночі знову обстріляли Очаків / 2 фотографии

Окупанти знову поцілили по цивільному будинку, але вже ракетами.

За попередньою інформацією, зазначає начальник поліції області Сергій Шайхет, це були ракети Онікс.

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Минулося без жертв.

Нагадаємо, що напередодні російські війська обстріляли Очаків зі ствольної артилерії.

Троє людей дістали поранення. Серед них – десятирічний хлопчик, 41-річний чоловік та 74-річна жінка.

Загрози їхньому життю немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

Фото: Сергій Шайхет