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Факты / Україна

Оккупанты бьют ракетами по Краматорску

Татьяна Забожко, редактор ленты
Політ ракети
Фото: Unsplash

Днем 23 декабря российские войска наносят ракетные удары по Краматорску Донецкой области.

– Подлецы снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях, – призвал городской глава Александр Гончаренко.

Напомним, что накануне армия РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску.

Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, нанеся значительные разрушения.

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Вторая упала на территорию промзоны одного из предприятий города.

Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Оккупанты бьют ракетами по Краматорску / 6 фотографий

Ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов.

К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

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