Декабрь, 23 в 13:18

Днем 23 декабря российские войска наносят ракетные удары по Краматорску Донецкой области.

– Подлецы снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях, – призвал городской глава Александр Гончаренко.

Напомним, что накануне армия РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску.

Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, нанеся значительные разрушения.

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Вторая упала на территорию промзоны одного из предприятий города.

Оккупанты бьют ракетами по Краматорску / 6 фотографий

Ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов.

К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко