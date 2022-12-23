Оккупанты бьют ракетами по Краматорску
Днем 23 декабря российские войска наносят ракетные удары по Краматорску Донецкой области.
– Подлецы снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях, – призвал городской глава Александр Гончаренко.
Напомним, что накануне армия РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску.
Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, нанеся значительные разрушения.
Вторая упала на территорию промзоны одного из предприятий города.
Ударной волной повреждено более 10 многоквартирных домов.
К счастью, тогда обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Гончаренко
Фото: Александр Гончаренко