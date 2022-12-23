Окупанти гатять ракетами по Краматорську
Удень 23 грудня російські війська завдають ракетних ударів по Краматорську Донецької області.
– Падлюки знову гатять ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях, – закликав міський голова Олександр Гончаренко.
Нагадаємо, що напередодні армія РФ завдала два ракетних удари по Краматорську.
Одна російська ракета влучила в будівлю школи-інтернату, завдавши значних руйнувань.
Друга впала на територію промзони одного з підприємств міста.
Ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.
На щастя, тоді минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Гончаренко
Фото: Олександр Гончаренко