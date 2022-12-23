Грудень, 23 в 13:18

Удень 23 грудня російські війська завдають ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

– Падлюки знову гатять ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях, – закликав міський голова Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, що напередодні армія РФ завдала два ракетних удари по Краматорську.

Одна російська ракета влучила в будівлю школи-інтернату, завдавши значних руйнувань.

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Друга впала на територію промзони одного з підприємств міста.

Окупанти гатять ракетами по Краматорську / 6 фотографий

Ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.

На щастя, тоді минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко