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Факти / Україна

Окупанти гатять ракетами по Краматорську

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Політ ракети
Фото: Unsplash

Удень 23 грудня російські війська завдають ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

– Падлюки знову гатять ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях, – закликав міський голова Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, що напередодні армія РФ завдала два ракетних удари по Краматорську.

Одна російська ракета влучила в будівлю школи-інтернату, завдавши значних руйнувань.

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Друга впала на територію промзони одного з підприємств міста.

Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Обстріл Краматорська 22 грудня 2022
Окупанти гатять ракетами по Краматорську / 6 фотографий

Ударною хвилею пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.

На щастя, тоді минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

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