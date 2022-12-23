Декабрь, 23 в 18:38

С целью усиления административно-полицейских мер в Бердянск Запорожской области прибыли около 500 военнослужащих из состава Росгвардии.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 1 ракетный, 4 авиационных удара, а также совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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— Враг увеличил объемы перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий. Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском – пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется, – сообщили в Генштабе.

Украинская авиация в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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