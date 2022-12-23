В Бердянськ прибули близько 500 солдатів зі складу Росгвардії – Генштаб
З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів в Бердянськ Запорізької області прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби противник завдав 1 ракетного, 4 авіаційних ударів, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
– Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському – намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється, – повідомили в Генштабі.
Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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