З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів в Бердянськ Запорізької області прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 1 ракетного, 4 авіаційних ударів, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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