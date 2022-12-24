Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Украина будет регулярно получать средства ЕС с выделенных для нее €18 млрд – фон дер Ляйен

Анастасия Гевко, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Украина будет регулярно получать средства из выделенных для нее Европейским Союзом 18 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

– Украинцы храбро воюют против агрессора. Мы никогда не сможем сравниться с их жертвенностью. Но мы помогаем всеми возможными способами. В этом году мы мобилизовали более 19 млрд евро, чтобы поддержать Украину. И еще больше уже в пути, – говорится в сообщении, которое фон дер Ляйен опубликовала у себя в Twitter.

Президент ЕК напомнила, что все страны ЕС согласились с предложением Еврокомиссии о направлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в следующем году.

– Эти деньги будут платиться регулярно, чтобы помочь в неотложном ремонте и проложить путь к восстановлению. До восстановления, которое поставит Украину на путь в ЕС, – пишет Урсула фон дер Ляен.

Напомним, ранее Еврокомиссия выделила для Украины еще 500 млн евро в рамках пакета макрофинансовой помощи размером 5 млрд евро.

Сейчас смотрят
Читайте
ЕС согласовал предоставление помощи Украине €18 млрд — Шарль Мишель

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка