Грудень, 24 в 16:51

Україна регулярно отримуватиме кошти з виділених для неї Європейським Союзом 18 млрд євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Українці хоробро воюють проти агресора. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з їхньою жертовністю. Але ми допомагаємо всіма можливими шляхами. Цього року ми мобілізували більше 19 млрд євро, щоб підтримати Україну. І ще більше вже в дорозі, – йдеться в повідомленні, яке фон дер Ляєн опублікувала у себе в Twitter.

Президентка ЄК нагадала, що всі країни ЄС погодились із пропозицією Єврокомісії щодо спрямування 18 млрд євро макрофінансової допомоги для України у наступному році.

– Ці гроші будуть сплачуватися регулярно, щоб допомогти у невідкладному ремонті та прокласти шлях до відновлення. До того відновлення, яке поставить Україну на шлях до ЄС, – пише Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, до цього Єврокомісія виділила для України ще 500 млн євро в рамках пакета макрофінансової допомоги розміром 5 млрд євро.