Реку Днестр во Львовской области загрязнили нефтепродуктами, норма превышена в 200 раз
Во Львовской области произошло попадание нефтепродуктов в реку Днестр, в результате чего в городе Галич зафиксировали превышение допустимых норм загрязнения в 200 раз.
Об этом сообщает глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.
– Жители окрестных населенных пунктов проинформированы. На сегодня, на 9:50 утра, работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевской ТГ Ивано-Франковского р-на. Проводится изучение участка реки по возможности установки боновых заграждений, – написала Онищук на своем канале в Telegram.
Она добавила, что ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Источник: Светлана Онищук
Фото: Светлана Онищук