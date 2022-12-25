Реку Днестр во Львовской области загрязнили нефтепродуктами, норма превышена в 200 раз

Декабрь, 25 в 14:05

Во Львовской области произошло попадание нефтепродуктов в реку Днестр, в результате чего в городе Галич зафиксировали превышение допустимых норм загрязнения в 200 раз.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлана Онищук.

– Жители окрестных населенных пунктов проинформированы. На сегодня, на 9:50 утра, работники Главного управления ГСЧС в области прибыли в с. Журавеньки Букачевской ТГ Ивано-Франковского р-на. Проводится изучение участка реки по возможности установки боновых заграждений, – написала Онищук на своем канале в Telegram.

Она добавила, что ситуация находится под контролем соответствующих служб, принимаются все необходимые меры для ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Источник: Светлана Онищук

Фото: Светлана Онищук