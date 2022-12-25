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Факти / Надзвичайні події

Річку Дністер на Львівщині забруднили нафтопродуктами, норма перевищена у 200 разів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Річку Дністер на Львівщині забруднили нафтопродуктами, норма перевищена у 200 разів

На Львівщині відбулось потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер, внаслідок чого у місті Галич зафіксували перевищення допустимих норм забруднення у 200 разів.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

– Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані. Станом на сьогодні, на 9:50  ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в  с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень, – написала Онищук на своєму каналі в Telegram.

Вона додала, що ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації надзвичайної ситуації.

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Джерело: Світлана Онищук

Фото: Світлана Онищук

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