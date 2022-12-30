Декабрь, 30 в 7:47

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Белогоровка Луганской области ;

; Соледар, Ивановское, Клещеевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка, Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 30.12.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 310-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.