Карта бойових дій на 30.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 30 в 7:47

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Стельмахівка, Білогорівка Луганської області ;

; Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 30.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.