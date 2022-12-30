Карта бойових дій на 30.12.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Стельмахівка, Білогорівка Луганської області;
- Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 30.12.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.