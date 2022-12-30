Декабрь, 30 в 0:46

Правительство США рассматривает возможность передать Украине боевые машины M2 Bradley в рамках дальнейшей военной помощи.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

– Bradley значительно расширит наземные боевые возможности ВСУ, поскольку это, по сути, легкий танк, – заявил Марк Канкиан, сотрудник Центра стратегических и международных исследований и эксаналитик Белого дома по вопросам оборонного бюджета.

В отличие от бронетранспортеров M113, которые США поставили ВСУ раньше, Bradley комплектуются мощной пушкой калибра 25-мм и противотанковыми ракетами TOW.

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Характеристики M2 Bradley

Боевая машина пехоты M2 Bradley поступила на вооружение армии США в 1981 году после длительных испытаний.

БМП предназначена как для транспортировки пехоты, так и для ее непосредственной поддержки в бою. Экипаж состоит из трех человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении.

Габаритные размеры M2 Bradley:

длина 6,44-6,45 м;

ширина 3,2-3,6 м;

высота 2,9-2,97м.

Силовой агрегат:

8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения Cummins VTA-903T500;

мощностью 500 л.с. (368 кВт).

Максимальная скорость:

66 км/ч по шоссе;

40 км/ч по бездорожью;

7,2 км/час на плаву.

Запас хода – 483 км по шоссе;

Емкость топливных баков – 662 л;

Вооружение:

25-мм пушка М242 Бушмастер;

7,62-мм спаренный пулемет М240С;

две ПУ ПТРК BGM-71 TOW;

шесть 5,56-мм стрелковых установок М231 FPW;

три РПГ М72А2.

Боекомплект: