США могут передать Украине боевые машины M2 Bradley: что о них известно
Правительство США рассматривает возможность передать Украине боевые машины M2 Bradley в рамках дальнейшей военной помощи.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
– Bradley значительно расширит наземные боевые возможности ВСУ, поскольку это, по сути, легкий танк, – заявил Марк Канкиан, сотрудник Центра стратегических и международных исследований и эксаналитик Белого дома по вопросам оборонного бюджета.
В отличие от бронетранспортеров M113, которые США поставили ВСУ раньше, Bradley комплектуются мощной пушкой калибра 25-мм и противотанковыми ракетами TOW.
Характеристики M2 Bradley
Боевая машина пехоты M2 Bradley поступила на вооружение армии США в 1981 году после длительных испытаний.
БМП предназначена как для транспортировки пехоты, так и для ее непосредственной поддержки в бою. Экипаж состоит из трех человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении.
Габаритные размеры M2 Bradley:
- длина 6,44-6,45 м;
- ширина 3,2-3,6 м;
- высота 2,9-2,97м.
Силовой агрегат:
- 8-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения Cummins VTA-903T500;
- мощностью 500 л.с. (368 кВт).
Максимальная скорость:
- 66 км/ч по шоссе;
- 40 км/ч по бездорожью;
- 7,2 км/час на плаву.
Запас хода – 483 км по шоссе;
Емкость топливных баков – 662 л;
Вооружение:
- 25-мм пушка М242 Бушмастер;
- 7,62-мм спаренный пулемет М240С;
- две ПУ ПТРК BGM-71 TOW;
- шесть 5,56-мм стрелковых установок М231 FPW;
- три РПГ М72А2.
Боекомплект:
- 900 выстрелов 25-мм;
- 2 340 патронов 7,62-мм;
- 7 ПТУР TOW;
- 4 200 патронов 5,56-мм.