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Факти / Україна

США можуть передати Україні бойові машини M2 Bradley: що про них відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
M2 Bradley
Фото: Getty Images

Уряд США розглядає можливість передати Україні бойові машини M2 Bradley в рамках подальшої військової допомоги.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

– Bradley значно розширить наземні бойові можливості ЗСУ, оскільки це, по суті, легкий танк, – заявив Марк Канкіан, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень та ексаналітик Білого дому з питань оборонного бюджету.

На відміну від бронетранспортерів M113, які США поставили ЗСУ раніше, Bradley комплектуються потужною гарматою калібру 25-мм та протитанковими ракетами TOW.

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Характеристики M2 Bradley

Бойова машина піхоти M2 Bradley надійшла на озброєння армії США в 1981 році після довготривалих випробувань.

БМП призначена як для транспортування піхоти, так і для її безпосередньої підтримки в бою. Екіпаж складається з трьох осіб, може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні.

Габаритні розміри M2 Bradley:

  • довжина 6,44-6,45 м;
  • ширина 3,2-3,6 м;
  • висота 2,9-2,97 м.

Силовий агрегат:

  • 8-циліндровий V-подібний дизельний двигун рідинного охолодження Cummins VTA-903T500;
  • потужністю 500 к.с. (368 кВт).

Максимальна швидкість:

  • 66 км/год по шосе;
  • 40 км/год по бездоріжжі;
  • 7,2 км/час на плаву.

Запас ходу – 483 км по шосе;

Ємність паливных баків – 662 л;

Озброєння:

  • 25-мм гармата М242 Бушмастер;
  • 7,62-мм спарений кулемет М240С;
  • дві ПУ ПТРК BGM-71 TOW;
  • шість 5,56-мм стрілецьки установок М231 FPW;
  • три РПГ М72А2.

Боєкомплект:

  • 900 пострілів 25-мм;
  • 2 340 набоїв 7,62-мм;
  • 7 ПТУР TOW;
  • 4 200 набоїв 5,56-мм.
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