США можуть передати Україні бойові машини M2 Bradley: що про них відомо
Уряд США розглядає можливість передати Україні бойові машини M2 Bradley в рамках подальшої військової допомоги.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
– Bradley значно розширить наземні бойові можливості ЗСУ, оскільки це, по суті, легкий танк, – заявив Марк Канкіан, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень та ексаналітик Білого дому з питань оборонного бюджету.
На відміну від бронетранспортерів M113, які США поставили ЗСУ раніше, Bradley комплектуються потужною гарматою калібру 25-мм та протитанковими ракетами TOW.
Характеристики M2 Bradley
Бойова машина піхоти M2 Bradley надійшла на озброєння армії США в 1981 році після довготривалих випробувань.
БМП призначена як для транспортування піхоти, так і для її безпосередньої підтримки в бою. Екіпаж складається з трьох осіб, може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні.
Габаритні розміри M2 Bradley:
- довжина 6,44-6,45 м;
- ширина 3,2-3,6 м;
- висота 2,9-2,97 м.
Силовий агрегат:
- 8-циліндровий V-подібний дизельний двигун рідинного охолодження Cummins VTA-903T500;
- потужністю 500 к.с. (368 кВт).
Максимальна швидкість:
- 66 км/год по шосе;
- 40 км/год по бездоріжжі;
- 7,2 км/час на плаву.
Запас ходу – 483 км по шосе;
Ємність паливных баків – 662 л;
Озброєння:
- 25-мм гармата М242 Бушмастер;
- 7,62-мм спарений кулемет М240С;
- дві ПУ ПТРК BGM-71 TOW;
- шість 5,56-мм стрілецьки установок М231 FPW;
- три РПГ М72А2.
Боєкомплект:
- 900 пострілів 25-мм;
- 2 340 набоїв 7,62-мм;
- 7 ПТУР TOW;
- 4 200 набоїв 5,56-мм.