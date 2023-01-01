Первый час нового года: в Киеве взрывы и воздушная тревога
В Киеве и области раздаются взрывы.
Перед этим в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Глава Киевской ОВА Николай Кулеба впоследствии сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил взрывы в городе.
— В столице слышны взрывы. Работает ПВО, — написал он.
По предварительной информации Киевской городской военной администрации (КГВА), обломками уничтоженной вражеской ракеты был поврежден автомобиль в Шевченковском районе столицы.
В КГВА также подтвердили работу украинской противовоздушной обороны.
В то же время воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
Telegram канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами сообщает, что Россия выпустила по территории Киевской области ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
— Киевщина под атакой шахедов и ракет, — говорится в сообщении.
Они также призвали находиться в укрытиях, поскольку угроза с неба остается.