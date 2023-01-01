Январь, 01 в 0:40

В Киеве и области раздаются взрывы.

Перед этим в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Глава Киевской ОВА Николай Кулеба впоследствии сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

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Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил взрывы в городе.

— В столице слышны взрывы. Работает ПВО, — написал он.

По предварительной информации Киевской городской военной администрации (КГВА), обломками уничтоженной вражеской ракеты был поврежден автомобиль в Шевченковском районе столицы.

В КГВА также подтвердили работу украинской противовоздушной обороны.

В то же время воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Telegram канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами сообщает, что Россия выпустила по территории Киевской области ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

— Киевщина под атакой шахедов и ракет, — говорится в сообщении.

Они также призвали находиться в укрытиях, поскольку угроза с неба остается.