Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Первый час нового года: в Киеве взрывы и воздушная тревога

Илья Нежигай, редактор ленты
Подтверждено
Первый час нового года: в Киеве взрывы и воздушная тревога

В Киеве и области раздаются взрывы.

Перед этим в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Глава Киевской ОВА Николай Кулеба впоследствии сообщил, что в Киевской области работает ПВО.

Сейчас смотрят

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил взрывы в городе.

— В столице слышны взрывы. Работает ПВО, — написал он.

По предварительной информации Киевской городской военной администрации (КГВА), обломками уничтоженной вражеской ракеты был поврежден автомобиль в Шевченковском районе столицы.

В КГВА также подтвердили работу украинской противовоздушной обороны.

В то же время воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Telegram канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами сообщает, что Россия выпустила по территории Киевской области ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

— Киевщина под атакой шахедов и ракет, — говорится в сообщении.

Они также призвали находиться в укрытиях, поскольку угроза с неба остается.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка